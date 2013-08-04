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Динамо - Динамо-Брест

04.08.2013, Воскресенье, 19:30 мск Минск, стадион Трактор Беларусь. Высшая лига, 19 тур Динамо - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013
8 тур
12 мая, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 0:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
26 тур
30 сентября, воскресенье 16:00 Динамо-Брест 2:0 Динамо
16 тур
27 июня, среда 20:00 Динамо 1:0 Динамо-Брест
5 тур
14 апреля, суббота 18:00 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
27 тур
1 октября, суббота 17:00 Динамо-Брест 1:1 Динамо
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Динамо-Брест 2:0 Динамо
8 тур
7 мая, суббота 18:00 Динамо 1:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2010
32 тур
13 ноября, суббота 18:00 Динамо 2:0 Динамо-Брест
21 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Динамо 2:2 Динамо-Брест
10 тур
15 мая, суббота 19:00 Динамо-Брест 1:2 Динамо
Чемпионат Белоруссии 2009
16 тур
23 августа, воскресенье 20:30 Динамо-Брест 0:1 Динамо
3 тур
18 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:0 Динамо-Брест
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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