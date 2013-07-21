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Динамо - Торпедо-БелАЗ

21.07.2013, Воскресенье, 18:00 мск Минск, стадион Трактор Беларусь. Высшая лига, 18 тур Динамо - Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2013
7 тур
4 мая, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 2:3 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
32 тур
17 ноября, суббота 15:00 Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо
21 тур
18 августа, суббота 19:00 Динамо 2:0 Торпедо-БелАЗ
10 тур
12 мая, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
16 октября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо
20 тур
5 августа, пятница 19:00 Динамо 0:1 Торпедо-БелАЗ
9 тур
11 мая, среда 00:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2010
33 тур
21 ноября, воскресенье 15:00 Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо
22 тур
23 августа, понедельник 18:30 Торпедо-БелАЗ 2:0 Динамо
11 тур
19 мая, среда 19:00 Динамо 5:1 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
24 тур
25 октября, воскресенье 15:15 Динамо 0:0 Торпедо-БелАЗ
11 тур
28 июня, воскресенье 00:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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