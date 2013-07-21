Динамо - Торпедо-БелАЗ

|7 тур
|4 мая, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:3
|Динамо
|7 тур
|4 мая, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|2:3
|Динамо
|32 тур
|17 ноября, суббота
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:2
|Динамо
|21 тур
|18 августа, суббота
|19:00
|Динамо
|2:0
|Торпедо-БелАЗ
|10 тур
|12 мая, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Динамо
|28 тур
|16 октября, воскресенье
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Динамо
|20 тур
|5 августа, пятница
|19:00
|Динамо
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|9 тур
|11 мая, среда
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Динамо
|33 тур
|21 ноября, воскресенье
|15:00
|Торпедо-БелАЗ
|3:1
|Динамо
|22 тур
|23 августа, понедельник
|18:30
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Динамо
|11 тур
|19 мая, среда
|19:00
|Динамо
|5:1
|Торпедо-БелАЗ
|24 тур
|25 октября, воскресенье
|15:15
|Динамо
|0:0
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|28 июня, воскресенье
|00:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Динамо
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|32
|21
|4
|7
|61:25
|+36
|67
|2.
|Шахтер Сл
|32
|17
|7
|8
|44:26
|+18
|58
|3.
|Динамо Мн
|32
|15
|9
|8
|44:33
|+11
|54
|4.
|Неман
|32
|13
|8
|11
|34:30
|+4
|47
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|32
|12
|6
|14
|33:38
|-5
|42
|6.
|Гомель
|32
|11
|7
|14
|33:39
|-6
|40
|* - Белшина: снято 6