Славия-Мозырь - Гомель

|7 тур
|5 мая, воскресенье
|18:00
|Гомель
|2:1
|Славия-Мозырь
|7 тур
|5 мая, воскресенье
|18:00
|Гомель
|2:1
|Славия-Мозырь
|27 тур
|7 октября, воскресенье
|18:00
|Гомель
|4:1
|Славия-Мозырь
|17 тур
|8 сентября, суббота
|18:00
|Славия-Мозырь
|0:2
|Гомель
|6 тур
|21 апреля, суббота
|18:00
|Гомель
|3:0
|Славия-Мозырь
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Белшина
|32
|15
|8
|9
|42:38
|+4
|47
|2.
|Динамо-Брест
|32
|11
|7
|14
|31:41
|-10
|40
|3.
|Минск
|32
|10
|8
|14
|36:40
|-4
|38
|4.
|Нафтан
|32
|9
|10
|13
|29:40
|-11
|37
|5.
|Днепр Мог
|32
|9
|6
|17
|27:41
|-14
|33
|6.
|Славия-Мозырь
|32
|5
|8
|19
|24:47
|-23
|23