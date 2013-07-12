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Минск - БАТЭ

12.07.2013, Пятница, 19:30 мск Минск, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 17 тур Минск - БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
6 тур
27 апреля, суббота 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2012
31 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 БАТЭ 5:1 Минск
12 тур
24 мая, четверг 20:00 БАТЭ 2:0 Минск
1 тур
24 марта, суббота 17:00 Минск 1:0 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
28 тур
14 октября, пятница 15:00 Минск 0:2 БАТЭ
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Минск 1:0 БАТЭ
10 тур
15 мая, воскресенье 21:30 БАТЭ 1:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
26 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 БАТЭ 2:1 Минск
14 тур
13 июня, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:2 Минск
3 тур
14 апреля, среда 19:30 Минск 0:0 БАТЭ
Чемпионат Белоруссии 2009
15 тур
16 августа, воскресенье 20:00 БАТЭ 1:0 Минск
2 тур
13 апреля, понедельник 00:00 Минск 0:1 БАТЭ
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Белшина 32 15 8 9 42:38 +4 47
2. Динамо-Брест 32 11 7 14 31:41 -10 40
3. Минск 32 10 8 14 36:40 -4 38
4. Нафтан 32 9 10 13 29:40 -11 37
5. Днепр Мог 32 9 6 17 27:41 -14 33
6. Славия-Мозырь 32 5 8 19 24:47 -23 23
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