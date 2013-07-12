Минск - БАТЭ

|6 тур
|27 апреля, суббота
|18:00
|БАТЭ
|2:1
|Минск
|31 тур
|11 ноября, воскресенье
|17:00
|БАТЭ
|5:1
|Минск
|12 тур
|24 мая, четверг
|20:00
|БАТЭ
|2:0
|Минск
|1 тур
|24 марта, суббота
|17:00
|Минск
|1:0
|БАТЭ
|28 тур
|14 октября, пятница
|15:00
|Минск
|0:2
|БАТЭ
|21 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Минск
|1:0
|БАТЭ
|10 тур
|15 мая, воскресенье
|21:30
|БАТЭ
|1:1
|Минск
|26 тур
|26 сентября, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|2:1
|Минск
|14 тур
|13 июня, воскресенье
|20:00
|БАТЭ
|1:2
|Минск
|3 тур
|14 апреля, среда
|19:30
|Минск
|0:0
|БАТЭ
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Белшина
|32
|15
|8
|9
|42:38
|+4
|47
|2.
|Динамо-Брест
|32
|11
|7
|14
|31:41
|-10
|40
|3.
|Минск
|32
|10
|8
|14
|36:40
|-4
|38
|4.
|Нафтан
|32
|9
|10
|13
|29:40
|-11
|37
|5.
|Днепр Мог
|32
|9
|6
|17
|27:41
|-14
|33
|6.
|Славия-Мозырь
|32
|5
|8
|19
|24:47
|-23
|23