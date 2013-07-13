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Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест

13.07.2013, Суббота, 19:00 мск Жодино, стадион Торпедо Беларусь. Высшая лига, 17 тур Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2013
6 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 2:1 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2012
25 тур
22 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо-Брест
18 тур
7 июля, суббота 19:00 Торпедо-БелАЗ 1:0 Динамо-Брест
7 тур
29 апреля, воскресенье 17:00 Динамо-Брест 1:0 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2011
26 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
21 тур
13 августа, суббота 18:00 Торпедо-БелАЗ 1:1 Динамо-Брест
10 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:3 Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига 2010
31 тур
6 ноября, суббота 18:00 Динамо-Брест 3:1 Торпедо-БелАЗ
13 тур
9 июня, среда 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Динамо-Брест
2 тур
10 апреля, суббота 19:00 Динамо-Брест 3:2 Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии 2009
19 тур
19 сентября, суббота 17:00 Торпедо-БелАЗ 1:2 Динамо-Брест
6 тур
6 мая, среда 00:00 Динамо-Брест 2:2 Торпедо-БелАЗ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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