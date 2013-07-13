Торпедо-БелАЗ - Динамо-Брест

|6 тур
|28 апреля, воскресенье
|17:00
|Динамо-Брест
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|6 тур
|28 апреля, воскресенье
|17:00
|Динамо-Брест
|2:1
|Торпедо-БелАЗ
|25 тур
|22 сентября, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:0
|Динамо-Брест
|18 тур
|7 июля, суббота
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Динамо-Брест
|7 тур
|29 апреля, воскресенье
|17:00
|Динамо-Брест
|1:0
|Торпедо-БелАЗ
|26 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|Динамо-Брест
|21 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:1
|Динамо-Брест
|10 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|1:3
|Торпедо-БелАЗ
|31 тур
|6 ноября, суббота
|18:00
|Динамо-Брест
|3:1
|Торпедо-БелАЗ
|13 тур
|9 июня, среда
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Динамо-Брест
|2 тур
|10 апреля, суббота
|19:00
|Динамо-Брест
|3:2
|Торпедо-БелАЗ
|19 тур
|19 сентября, суббота
|17:00
|Торпедо-БелАЗ
|1:2
|Динамо-Брест
|6 тур
|6 мая, среда
|00:00
|Динамо-Брест
|2:2
|Торпедо-БелАЗ
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|БАТЭ
|32
|21
|4
|7
|61:25
|+36
|67
|2.
|Шахтер Сл
|32
|17
|7
|8
|44:26
|+18
|58
|3.
|Динамо Мн
|32
|15
|9
|8
|44:33
|+11
|54
|4.
|Неман
|32
|13
|8
|11
|34:30
|+4
|47
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|32
|12
|6
|14
|33:38
|-5
|42
|6.
|Гомель
|32
|11
|7
|14
|33:39
|-6
|40
|* - Белшина: снято 6