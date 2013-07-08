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Динамо - Шахтер

08.07.2013, Понедельник, 20:00 мск Минск, стадион Трактор Беларусь. Высшая лига, 16 тур Динамо - Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2013
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Шахтер 1:1 Динамо
Беларусь. Высшая лига 2012
30 тур
4 ноября, воскресенье 17:00 Шахтер 1:1 Динамо
20 тур
12 августа, воскресенье 18:00 Шахтер 1:0 Динамо
9 тур
7 мая, понедельник 18:00 Динамо 1:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2011
29 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Динамо 3:2 Шахтер
21 тур
15 августа, понедельник 20:00 Шахтер 1:3 Динамо
10 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Динамо 0:2 Шахтер
Беларусь. Высшая лига 2010
25 тур
19 сентября, воскресенье 18:00 Шахтер 3:0 Динамо
19 тур
25 июля, воскресенье 19:00 Динамо 0:1 Шахтер
8 тур
7 мая, пятница 20:00 Шахтер 2:4 Динамо
Чемпионат Белоруссии 2009
22 тур
4 октября, воскресенье 15:00 Динамо 0:1 Шахтер
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Шахтер 1:1 Динамо
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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