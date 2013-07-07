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Неман - Минск

07.07.2013, Воскресенье, 20:00 мск Гродно, стадион ЦСК "Неман" Беларусь. Высшая лига, 16 тур Неман - Минск
Беларусь. Высшая лига 2013
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Минск 1:0 Неман
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
27 октября, суббота 18:00 Неман 2:1 Минск
13 тур
11 июня, понедельник 19:30 Минск 4:4 Неман
2 тур
31 марта, суббота 16:30 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2011
30 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Минск 0:0 Неман
19 тур
30 июля, суббота 00:00 Минск 3:1 Неман
8 тур
7 мая, суббота 19:00 Неман 0:1 Минск
Беларусь. Высшая лига 2010
25 тур
18 сентября, суббота 18:00 Минск 2:0 Неман
19 тур
25 июля, воскресенье 20:00 Неман 0:1 Минск
8 тур
7 мая, пятница 19:00 Минск 3:1 Неман
Чемпионат Белоруссии 2009
16 тур
22 августа, суббота 18:00 Минск 0:0 Неман
3 тур
18 апреля, суббота 00:00 Неман 2:1 Минск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. БАТЭ 32 21 4 7 61:25 +36 67
2. Шахтер Сл 32 17 7 8 44:26 +18 58
3. Динамо Мн 32 15 9 8 44:33 +11 54
4. Неман 32 13 8 11 34:30 +4 47
5. Торпедо-БелАЗ 32 12 6 14 33:38 -5 42
6. Гомель 32 11 7 14 33:39 -6 40
* - Белшина: снято 6
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