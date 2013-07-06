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Динамо-Брест - БАТЭ

06.07.2013, Суббота, 19:00 мск Брест, стадион ГОСК "Брестский" Беларусь. Высшая лига, 16 тур Динамо-Брест - БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2013
5 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:2 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2012
29 тур
28 октября, воскресенье 18:00 БАТЭ 3:1 Динамо-Брест
14 тур
15 июня, пятница 20:00 БАТЭ 0:1 Динамо-Брест
3 тур
6 апреля, пятница 19:00 Динамо-Брест 0:2 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2011
33 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
16 тур
3 июля, воскресенье 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
5 тур
19 апреля, вторник 00:00 Динамо-Брест 0:3 БАТЭ
Беларусь. Высшая лига 2010
29 тур
25 октября, понедельник 19:00 БАТЭ 2:0 Динамо-Брест
22 тур
22 августа, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 1:4 БАТЭ
11 тур
19 мая, среда 20:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Чемпионат Белоруссии 2009
18 тур
13 сентября, воскресенье 19:30 Динамо-Брест 1:2 БАТЭ
5 тур
2 мая, суббота 00:00 БАТЭ 1:0 Динамо-Брест
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Белшина 32 15 8 9 42:38 +4 47
2. Динамо-Брест 32 11 7 14 31:41 -10 40
3. Минск 32 10 8 14 36:40 -4 38
4. Нафтан 32 9 10 13 29:40 -11 37
5. Днепр Мог 32 9 6 17 27:41 -14 33
6. Славия-Мозырь 32 5 8 19 24:47 -23 23
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