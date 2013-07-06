Динамо-Брест - БАТЭ

|5 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|3:2
|Динамо-Брест
|5 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|3:2
|Динамо-Брест
|29 тур
|28 октября, воскресенье
|18:00
|БАТЭ
|3:1
|Динамо-Брест
|14 тур
|15 июня, пятница
|20:00
|БАТЭ
|0:1
|Динамо-Брест
|3 тур
|6 апреля, пятница
|19:00
|Динамо-Брест
|0:2
|БАТЭ
|33 тур
|27 ноября, воскресенье
|15:00
|Динамо-Брест
|1:1
|БАТЭ
|16 тур
|3 июля, воскресенье
|19:00
|БАТЭ
|2:0
|Динамо-Брест
|5 тур
|19 апреля, вторник
|00:00
|Динамо-Брест
|0:3
|БАТЭ
|29 тур
|25 октября, понедельник
|19:00
|БАТЭ
|2:0
|Динамо-Брест
|22 тур
|22 августа, воскресенье
|19:00
|Динамо-Брест
|1:4
|БАТЭ
|11 тур
|19 мая, среда
|20:00
|БАТЭ
|1:0
|Динамо-Брест
|18 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:30
|Динамо-Брест
|1:2
|БАТЭ
|5 тур
|2 мая, суббота
|00:00
|БАТЭ
|1:0
|Динамо-Брест
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Белшина
|32
|15
|8
|9
|42:38
|+4
|47
|2.
|Динамо-Брест
|32
|11
|7
|14
|31:41
|-10
|40
|3.
|Минск
|32
|10
|8
|14
|36:40
|-4
|38
|4.
|Нафтан
|32
|9
|10
|13
|29:40
|-11
|37
|5.
|Днепр Мог
|32
|9
|6
|17
|27:41
|-14
|33
|6.
|Славия-Мозырь
|32
|5
|8
|19
|24:47
|-23
|23