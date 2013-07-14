Введите ваш ник на сайте

Даллас - Реал Солт-Лейк

14.07.2013, Воскресенье, 05:00 мск Фриско, стадион Тойота США. МЛС Даллас - Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2013

24 марта, воскресенье 04:30 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2012
Регулярный чемпионат,
19 августа, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас
Регулярный чемпионат,
27 мая, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 3:2 Даллас
Регулярный чемпионат,
26 апреля, четверг 00:00 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011

10 июля, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас

23 мая, понедельник 00:00 Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
ответный матч		 7 ноября, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас
США. МЛС 2010
Плейофф, 1/4 финала
первый матч		 31 октября, воскресенье 00:00 Даллас 2:1 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2010

17 октября, воскресенье 05:00 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас

18 июля, воскресенье 00:00 Даллас 2:0 Реал Солт-Лейк
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Портленд 34 14 15 5 54:33 +21 57
2. Реал Солт-Лейк 34 16 8 10 57:41 +16 56
3. Лос-Анджелес Гэлакси 34 15 8 11 53:38 +15 53
4. Сиэтл 34 15 7 12 42:42 0 52
5. Колорадо 34 14 9 11 45:38 +7 51
6. Сан-Хосе 34 14 9 11 35:42 -7 51
7. Ванкувер Уайткепс 34 13 9 12 53:45 +8 48
8. Даллас 34 11 11 12 48:52 -4 44
9. 34 6 8 20 30:67 -37 26
...
  • Читайте нас: 