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Расписание матчей
Россия (мол) - Украина (мол)
Россия (мол) - Украина (мол): обзор матча 27 января 2013
Россия (мол)
27.01.2013, воскресенье, 19:00
Кубок Содружества, Финал
4 : 2
Завершен
Украина (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Россия (мол) - Украина (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь (мол)
5 : 1
15.06.2023
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
3 : 0
31.03.2021
Россия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Россия (мол)
0 : 2
28.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Россия (мол)
4 : 1
25.03.2021
Исландия (мол.)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
ЮАР (мол.)
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Нидерланды (мол)
2 : 0
18.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Финляндия (мол)
0 : 2
15.06.2025
Украина (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Украина (мол)
2 : 3
12.06.2025
Дания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Польша (мол)
3 : 2
25.03.2025
Украина (мол)
Информация о матче
Стадион:
СКК "Петербургский"
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