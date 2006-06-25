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Португалия - Нидерланды

25.06.2006, Воскресенье, 22:00 мск Нюрнберг, стадион Грюндиг-Арена Чемпионат мира, 1/8 финала Португалия - Нидерланды
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