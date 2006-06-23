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Украина - Тунис

23.06.2006, Пятница, 18:00 мск Берлин, стадион Олимпиаштадион Чемпионат мира, 3 тур Украина - Тунис
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 3 0 0 8:1 +7 9
2. Украина 3 2 0 1 5:4 +1 6
3. Тунис 3 0 1 2 3:6 -3 1
4. Саудовская Аравия 3 0 1 2 2:7 -5 1
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