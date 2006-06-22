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Гана - США

22.06.2006, Четверг, 18:00 мск Нюрнберг, стадион Грюндиг-Арена Чемпионат мира, 3 тур Гана - США
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Италия 3 2 1 0 5:1 +4 7
2. Гана 3 2 0 1 4:3 +1 6
3. Чехия 3 1 0 2 3:4 -1 3
4. США 3 0 1 2 2:6 -4 1
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