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Испания - Тунис

19.06.2006, Понедельник, 23:00 мск Штутгарт, стадион Мерседес-Бенц Арена Чемпионат мира, 2 тур Испания - Тунис
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Испания 3 3 0 0 8:1 +7 9
2. Украина 3 2 0 1 5:4 +1 6
3. Тунис 3 0 1 2 3:6 -3 1
4. Саудовская Аравия 3 0 1 2 2:7 -5 1
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