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Аргентина - Сербия

16.06.2006, Пятница, 17:00 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Чемпионат мира, 2 тур Аргентина - Сербия и Черногория
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 3 2 1 0 8:1 +7 7
2. Нидерланды 3 2 1 0 3:1 +2 7
3. Кот-д'Ивуар 3 1 0 2 5:6 -1 3
4. Сербия 3 0 0 3 2:10 -8 0
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