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Ангола - Португалия

11.06.2006, Воскресенье, 23:00 мск Кельн, стадион Рейн Энерги Чемпионат мира, 1 тур Ангола - Португалия
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Португалия 3 3 0 0 5:1 +4 9
2. Мексика 3 1 1 1 4:3 +1 4
3. Ангола 3 0 2 1 1:2 -1 2
4. Иран 3 0 1 2 2:6 -4 1
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