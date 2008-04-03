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Расписание матчей
Фиорентина - ПСВ
Фиорентина - ПСВ: обзор матча 03 апреля 2008
Фиорентина
03.04.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/4 финала
1 : 1
Завершен
ПСВ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фиорентина - ПСВ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Помощники судьи:
Стефан Дюамель
Кристоф Капелли (Франция)
Делегат:
Алвару Албину (Португалия)
Стадион:
Артемио Франки
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