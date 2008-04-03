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Расписание матчей
Бавария - Хетафе
Бавария - Хетафе: обзор матча 03 апреля 2008
Бавария
03.04.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, 1/4 финала
1 : 1
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Хетафе
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0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Помощники судьи:
Дэррен Кэнн
Майкл Малларки (оба - Англия)
Делегат:
Велид Имамович (Босния и Герцеговина)
Стадион:
Альянц Арена
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