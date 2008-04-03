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Судьи
Главный судья:
Ховард Уэбб (Ротерем)
Помощники:
Дэррен Кэнн, Майкл Малларки (оба - Англия)
Делегат:
Велид Имамович (Босния и Герцеговина)

Бавария - Хетафе

03.04.2008, Четверг, 22:45 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Кубок УЕФА, 1/4 финала , ответный матч Бавария - Хетафе
Первый матч:
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