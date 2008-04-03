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Судьи
Главный судья:
Юрий Баскаков (Москва)
Помощники:
Тихон Калугин, Антон Аверьянов (оба - Россия)
Делегат:
Вольфганг Тьеррихтер (Австрия)

Рейнджерс - Спортинг

03.04.2008, Четверг, 22:45 мск Кубок УЕФА, 1/4 финала , ответный матч Рейнджерс - Спортинг
Первый матч:
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