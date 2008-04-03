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Судьи
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса (Лейрия)
Помощники:
Бертину Кунья Миранда, Жоау Феррейра (оба - Португалия)
Делегат:
Жан-Луи Валентен (Франция)

Байер - Зенит

03.04.2008, Четверг, 20:30 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Трансляция: "Спорт" 20:00 (прямая) Кубок УЕФА, 1/4 финала , ответный матч Байер - Зенит
Первый матч:
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