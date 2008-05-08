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Судьи
Главный судья:
Александр Евстигнеев (Королёв, Московская область)
Помощники:
Николай Богач (Люберцы) Феликс Шикерханов (Дербент)

СКА - Алания

08.05.2008, Четверг, 18:00 мск Россия. Первый дивизион, 10 тур СКА - Алания
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