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Судьи
Главный судья:
Алексей Резников (Ярославль)

Салют - Алания

05.05.2008, Понедельник, 19:00 мск Россия. Первый дивизион, 9 тур Салют - Алания
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