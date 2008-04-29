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Судьи
Главный судья:
Александр Гончар (Сочи)

Алания - Спортакадемклуб

29.04.2008, Вторник, 18:00 мск Россия. Первый дивизион, 8 тур Алания - Спортакадемклуб
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