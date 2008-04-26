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Судьи
Главный судья:
Юрий Ключников (Ростов-на-Дону)

Звезда - Урал

26.04.2008, Суббота, 13:30 мск Иркутск, стадион Локомотив Россия. Первый дивизион, 7 тур Звезда - Урал
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