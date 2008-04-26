Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Юрий Куница (Краснодар)

Машук-КМВ - Спортакадемклуб

26.04.2008, Суббота, 16:30 мск Россия. Первый дивизион, 7 тур Машук-КМВ - Спортакадемклуб
...
  • Читайте нас: 