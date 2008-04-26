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Алания - Анжи

26.04.2008, Суббота, 18:00 мск Россия. Первый дивизион, 7 тур Алания - Анжи
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Анжи 0:1 Алания
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Алания 1:1 Анжи
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Анжи 3:2 Алания
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Алания 2:1 Анжи
Чемпионат России 2000
18 тур
22 июля, суббота 00:00 Анжи 2:0 Алания
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Алания 2:3 Анжи
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