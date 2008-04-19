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Алания - Машук-КМВ

19.04.2008, Суббота, 18:00 мск Грозный, стадион им. С.Билимханова Россия. Первый дивизион, 6 тур Алания - Машук-КМВ
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