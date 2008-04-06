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Кубань (ЛФЛ) - Спортакадемклуб

06.04.2008, Воскресенье, 17:00 мск Россия. Первый дивизион, 3 тур Кубань (ЛФЛ) - Спортакадемклуб
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