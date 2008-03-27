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Судьи
Главный судья:
Ильдус Биглов (Уфа)
Помощники:
Дмитрий Колосков (Уфа), Андрей Глот (Ярославль)

Спортакадемклуб - СКА-Хабаровск

27.03.2008, Четверг, 14:00 мск Россия. Первый дивизион, 1 тур Спортакадемклуб - СКА-Хабаровск
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