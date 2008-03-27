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Судьи
Главный судья:
Александр Евстигнеев (Королёв, Московская область)
Помощники:
Богач Н.Н., Герасименко Е.П.

Анжи - Звезда

27.03.2008, Четверг, 15:30 мск Россия. Первый дивизион, 1 тур Анжи - Звезда
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