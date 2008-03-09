Зенит - Локомотив

|26 тур
|7 октября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:0
|Зенит
|12 тур
|11 июня, понедельник
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|26 тур
|7 октября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:0
|Зенит
|12 тур
|11 июня, понедельник
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|22 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|4:1
|Локомотив
|8 тур
|6 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:1
|Зенит
|29 тур
|25 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|2 тур
|22 марта, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:2
|Зенит
|29 тур
|10 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Зенит
|8 тур
|20 апреля, суббота
|00:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|25 тур
|12 октября, пятница
|00:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|11 тур
|25 мая, пятница
|00:00
|Локомотив
|5:1
|Зенит
|26 тур
|1 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Локомотив
|12 тур
|12 июня, понедельник
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|26 тур
|3 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|12 тур
|23 июня, среда
|00:00
|Зенит
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|30 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:1
|Зенит
|8 тур
|16 мая, суббота
|00:00
|Зенит
|2:2
|Локомотив