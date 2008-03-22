Марсель - Сошо

|12 тур
|27 октября, суббота
|22:00
|Сошо
|2:1
|Марсель
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лион
|38
|24
|7
|7
|74:37
|+37
|79
|2.
|Бордо
|38
|22
|9
|7
|65:38
|+27
|75
|3.
|Марсель
|38
|17
|11
|10
|58:45
|+13
|62
|4.
|Нанси
|38
|15
|15
|8
|44:30
|+14
|60
|5.
|Сент-Этьен
|38
|16
|10
|12
|47:34
|+13
|58
|6.
|Ренн
|38
|16
|10
|12
|47:44
|+3
|58
|7.
|Лилль
|38
|13
|18
|7
|45:32
|+13
|57
|8.
|Ницца
|38
|13
|16
|9
|35:30
|+5
|55
|9.
|Ле Ман
|38
|14
|11
|13
|46:49
|-3
|53
|10.
|Лорьян
|38
|12
|16
|10
|32:35
|-3
|52
|11.
|Кан
|38
|13
|12
|13
|48:53
|-5
|51
|12.
|Монако
|38
|13
|8
|17
|40:48
|-8
|47
|13.
|Валансьен
|38
|12
|9
|17
|42:40
|+2
|45
|14.
|Сошо
|38
|10
|14
|14
|34:43
|-9
|44
|15.
|Осер
|38
|12
|8
|18
|33:52
|-19
|44
|16.
|ПСЖ
|38
|10
|13
|15
|37:45
|-8
|43
|17.
|Тулуза
|38
|9
|15
|14
|36:42
|-6
|42
|18.
|Ланс
|38
|9
|13
|16
|43:52
|-9
|40
|19.
|Страсбур
|38
|9
|8
|21
|34:55
|-21
|35
|20.
|Метц
|38
|5
|9
|24
|28:64
|-36
|24