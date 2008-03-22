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Марсель - Сошо

22.03.2008, Суббота, 22:00 мск Франция. Лига 1, 30 тур Марсель - Сошо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
12 тур
27 октября, суббота 22:00 Сошо 2:1 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лион 38 24 7 7 74:37 +37 79
2. Бордо 38 22 9 7 65:38 +27 75
3. Марсель 38 17 11 10 58:45 +13 62
4. Нанси 38 15 15 8 44:30 +14 60
5. Сент-Этьен 38 16 10 12 47:34 +13 58
6. Ренн 38 16 10 12 47:44 +3 58
7. Лилль 38 13 18 7 45:32 +13 57
8. Ницца 38 13 16 9 35:30 +5 55
9. Ле Ман 38 14 11 13 46:49 -3 53
10. Лорьян 38 12 16 10 32:35 -3 52
11. Кан 38 13 12 13 48:53 -5 51
12. Монако 38 13 8 17 40:48 -8 47
13. Валансьен 38 12 9 17 42:40 +2 45
14. Сошо 38 10 14 14 34:43 -9 44
15. Осер 38 12 8 18 33:52 -19 44
16. ПСЖ 38 10 13 15 37:45 -8 43
17. Тулуза 38 9 15 14 36:42 -6 42
18. Ланс 38 9 13 16 43:52 -9 40
19. Страсбур 38 9 8 21 34:55 -21 35
20. Метц 38 5 9 24 28:64 -36 24
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