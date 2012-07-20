Введите ваш ник на сайте

Слован - Сигма

20.07.2012, Пятница, 19:30 мск Либерец, стадион У Нисы Суперкубок Чехии Слован - Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
21 тур
17 марта, суббота 19:00 Сигма 2:4 Слован
7 тур
17 сентября, суббота 20:00 Слован 1:1 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
23 тур
9 апреля, суббота 18:00 Слован 3:0 Сигма
9 тур
18 сентября, суббота 20:20 Сигма 4:0 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
28 тур
5 мая, среда 19:30 Сигма 2:0 Слован
14 тур
7 ноября, суббота 18:00 Слован 0:4 Сигма
...
  • Читайте нас: 