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Филадельфия Юнион - Астон Вилла

19.07.2012, Четверг, 03:30 мск Пенсильвания, стадион ППЛ Парк Товарищеские матчи Филадельфия Юнион - Астон Вилла
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