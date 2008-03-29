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Карлсруэ - Шальке-04

29.03.2008, Суббота, 17:30 мск Германия. Бундеслига, 26 тур Карлсруэ - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2007/2008)
9 тур
6 октября, суббота 17:30 Шальке-04 0:2 Карлсруэ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 22 10 2 68:21 +47 76
2. Вердер 34 20 6 8 75:45 +30 66
3. Шальке-04 34 18 10 6 55:32 +23 64
4. Гамбург 34 14 12 8 47:26 +21 54
5. Вольфсбург 34 15 9 10 58:46 +12 54
6. Штутгарт 34 16 4 14 57:57 0 52
7. Байер 34 15 6 13 57:40 +17 51
8. Ганновер-96 34 13 10 11 54:56 -2 49
9. Айнтрахт Ф 34 12 10 12 43:50 -7 46
10. Герта 34 12 8 14 39:44 -5 44
11. Карлсруэ 34 11 10 13 38:53 -15 43
12. Бохум 34 10 11 13 48:54 -6 41
13. Боруссия Д 34 10 10 14 50:62 -12 40
14. Энерги 34 9 9 16 35:56 -21 36
15. Арминия 34 8 10 16 35:60 -25 34
16. Нюрнберг 34 7 10 17 35:51 -16 31
17. Ганза 34 8 6 20 30:52 -22 30
18. Дуйсбург 34 8 5 21 36:55 -19 29
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