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Твенте - Интер

19.07.2012, Четверг, 21:45 мск Энсхеде, стадион Де Гролш Весте Лига Европы, 2 раунд , первый матч Твенте - Интер
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ганновер-96 6 3 3 0 11:8 +3 12
2. Леванте 6 3 2 1 10:5 +5 11
3. Хельсингборг 6 1 1 4 9:12 -3 4
4. Твенте 6 0 4 2 5:10 -5 4
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