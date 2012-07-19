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Бухарест - МюПа

19.07.2012, Четверг, 21:30 мск Бухарест, стадион Гюлешти-Валентин Станческу Лига Европы, 2 раунд , первый матч Бухарест - МюПа
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