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Янг Бойз - Зимбру

19.07.2012, Четверг, 21:30 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Лига Европы, 2 раунд , первый матч Янг Бойз - Зимбру
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 6 3 1 2 11:9 +2 10
2. Анжи 6 3 1 2 7:5 +2 10
3. Янг Бойз 6 3 1 2 14:13 +1 10
4. Удинезе 6 1 1 4 7:12 -5 4
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