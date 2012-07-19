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АИК - Хафнарфьордур

19.07.2012, Четверг, 21:00 мск Лига Европы, 2 раунд , первый матч АИК - Хафнарфьордур
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Днепр Дп 6 5 0 1 16:8 +8 15
2. Наполи 6 3 0 3 12:12 0 9
3. ПСВ 6 2 1 3 8:7 +1 7
4. АИК 6 1 1 4 5:14 -9 4
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