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Спортинг - Болтон

13.03.2008, Четверг, 23:45 мск Кубок УЕФА, 1/8 финала , ответный матч Спортинг - Болтон
Первый матч:
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/8 финала
ответный матч		 6 марта, четверг 23:00 Болтон 1:1 Спортинг
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