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Спартак Тр - Слиго Роверс

19.07.2012, Четверг, 21:00 мск Трнава, стадион Антон Малатински Лига Европы, 2 раунд , первый матч Спартак Тр - Слиго Роверс
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