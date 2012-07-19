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Русенборг - Ордабасы

19.07.2012, Четверг, 21:00 мск Тронхейм, стадион Леркендаль Лига Европы, 2 раунд , первый матч Русенборг - Ордабасы
Группа K И В Н П Мячи Разница Очки
1. Металлист 6 4 1 1 9:3 +6 13
2. Байер 6 4 1 1 9:2 +7 13
3. Русенборг 6 2 0 4 7:10 -3 6
4. Рапид В 6 1 0 5 4:14 -10 3
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