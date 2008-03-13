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Судьи
Главный судья:
Мартин Ханссон(Швеция)
Помощники:
Фредрик Нильссон, Йоаким Флинк(оба-Швеция)

Вердер - Рейнджерс

13.03.2008, Четверг, 22:30 мск Бремен, стадион Везерстадион Кубок УЕФА, 1/8 финала , ответный матч Вердер - Рейнджерс
Первый матч:
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/8 финала
ответный матч		 6 марта, четверг 23:00 Рейнджерс 2:0 Вердер
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