Введите ваш ник на сайте

Хетафе - Бенфика

12.03.2008, Среда, 23:00 мск Кубок УЕФА, 1/8 финала , ответный матч Хетафе - Бенфика
Первый матч:
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/8 финала
ответный матч		 6 марта, четверг 23:30 Бенфика 1:2 Хетафе
...
  • Читайте нас: 