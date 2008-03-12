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Судьи
Главный судья:
Маттео Трефолони(Италия)
Помощники:
Никола Николетти, Ренато Фаверани(оба - Италия)

ПСВ - Тоттенхэм

12.03.2008, Среда, 22:45 мск Кубок УЕФА, 1/8 финала , ответный матч ПСВ - Тоттенхэм
Первый матч:
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/8 финала
ответный матч		 6 марта, четверг 23:05 Тоттенхэм 0:1 ПСВ
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