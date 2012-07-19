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Нафтан - Црвена Звезда

19.07.2012, Четверг, 19:00 мск Новополоцк, стадион Атлант Лига Европы, 2 раунд , первый матч Нафтан - Црвена Звезда
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