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Гамбург - Байер

12.03.2008, Среда, 19:45 мск Гамбург, стадион Имтех Арена Кубок УЕФА, 1/8 финала , ответный матч Гамбург - Байер
Первый матч:
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/8 финала
ответный матч		 6 марта, четверг 23:05 Байер 1:0 Гамбург
Германия. Бундеслига (2007/2008)
19 тур
9 февраля, суббота 17:30 Байер 1:1 Гамбург
2 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Гамбург 1:0 Байер
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