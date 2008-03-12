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Эвертон - Фиорентина

12.03.2008, Среда, 22:45 мск Кубок УЕФА, 1/8 финала , ответный матч Эвертон - Фиорентина
Первый матч:
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/8 финала
ответный матч		 6 марта, четверг 22:45 Фиорентина 2:0 Эвертон
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