Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Майкл Ралли (Англия)
Помощники:
Питер Керкап, Филип Шарп (оба - Англия)

Зенит - Марсель

12.03.2008, Среда, 19:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: "Спорт" 19:25 (прямая) Кубок УЕФА, 1/8 финала , ответный матч Зенит - Марсель
Первый матч:
Кубок УЕФА (2007/2008)
1/8 финала
ответный матч		 6 марта, четверг 22:45 Марсель 3:1 Зенит
...
  • Читайте нас: 